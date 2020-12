“Guarire” | la meravigliosa poesia di Kitty O’Meara che ci invita ad andare avanti

Leggi su dilei

(Di sabato 26 dicembre 2020) Abbiamo tutti bisogno dile ferite del cuore e dell’anima che ci accompagnano da tanto, troppo tempo. Alcune di queste sono così profonde che nonostante i mesi e gli anni trascorsi continuano a sanguinare, altre invece sono state create nell’ultimo periodo a causa di tutto ciò che ci è stato negato. Perché abbiamo tutti perso qualcosa, chi tanto e chi poco. Abbiamo tutti rinunciato al calore di un abbraccio, agli incontri con gli amici, a quelle carezze dispensate ai nonni e ai familiari, le stesse che, fino a questo momento, abbiamo dato con troppa facilità e poca attenzione. Salvo poi renderci conto di quanto, questi piccoli gesti a cui non abbiamo mai dato molto peso erano per noi l’unica grande e vera fonte di felicità. Così ora siamo tutti in attesa diquesta pesante assenza, di colmare l’assordante silenzio delle città, strade e ...