Golf, Norman in ospedale con il virus: 'Proprio un brutto Natale' Greg Norman, leggenda del Golf, è in ospedale in Florida a Jupiter con il Covid. Il 65enne australiano Hall of Fame lo ha annunciato via social la notizia con tanto di foto: 'Il mio giorno di Natale, ...

A Orlando è festa sul green con i big in gara con i propri familiari. La scena è tutta per il piccolo Woods che in buca 3 ha messo a segno un ...

Golf – Charlie Woods, figlio 11ene di Tiger, si prende la scena

Un talento e un predestinato: sono le due parole più usate dai media per Charlie Woods, il figlio undicenne di Tiger Woods, che si è preso la scena nel PNC Championship, gara a coppie su 36 buche a cu ...

A Orlando è festa sul green con i big in gara con i propri familiari. La scena è tutta per il piccolo Woods che in buca 3 ha messo a segno un ...Un talento e un predestinato: sono le due parole più usate dai media per Charlie Woods, il figlio undicenne di Tiger Woods, che si è preso la scena nel PNC Championship, gara a coppie su 36 buche a cu ...