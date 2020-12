Giorgia Palmas e Filippo Magnini positivi al Covid | “le bimbe stanno bene”

(Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo il nuotatore, anche la compagna è risultata positiva L’annuncio dellatà alè arrivato sui social. Dopo, anche la compagna del nuotatore,è risultata positiva al virus. La modella su Instagram ha parlato dell’esito del tampone arrivato il 24 dicembre. “Una doccia fredda” ha detto la ex velina, che da qualche mese è diventata di nuovo mamma di Mia, nata dall’unione con. La piccola sta, proprio come la sorellina, la primogenita Sofia, che sta adesso con il padre, il calciatore Davide Bombardini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@gio82) Il post inizia con ...

Dopo il post di Filippo Magnini, in cui il nuotatore annunciava di essersi contagiato, anche Giorgia Palmas ha scelto i social network per annunciare la sua malattia. L'ex velina sarda, come molti ...Il 27 febbraio 2020 era stato la fine di un incubo per Filippo Magnini. L'annullamento della squalifica di quattro anni da parte del TAS di Losanna comminata dal Tna italiano sia in primo che in secon ...