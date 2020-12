Domani è il V-day e scatta il piano vaccini, Arcuri: 'E' uno spiraglio di luce' (Di sabato 26 dicembre 2020) Il V-day sta per scattare. Domani le prime dosi del farmaco prodotto dalla Pfizer-Biontech saranno somministrate a un'infermiera, a un operatore socio sanitario, a una ricercatrice e a due medici dell'... Leggi su globalist (Di sabato 26 dicembre 2020) Il V-day sta perre.le prime dosi del farmaco prodotto dalla Pfizer-Biontech saranno somministrate a un'infermiera, a un operatore socio sanitario, a una ricercatrice e a due medici dell'...

sbonaccini : #VaccineDay in @RegioneER. Conto alla rovescia, si parte domani domenica 27 dicembre alle ore 14. Al via con i pr… - RaiNews : Momento simbolico allo #Spallanzani di Roma: il vaccino contro il covid ora c'è #vaccino #VDAY - Tg1Raiofficial : Il vaccino anti-#Covid è all'Istituto malattie infettive #Spallanzani. Sono le prime 9.750 dosi destinate al nostro… - primogiornale : Si terrà domani alle 14, all'ospedale Magalini di Villafranca, il “V-Day” veronese, il primo giorno di vaccinazioni… - informamolise : Vax -Day anche in Molise, domani verranno somministrate le prime 50 dosi del vaccino -