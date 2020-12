Covid-19, domani il “V-Day” anche in Campania: via alla campagna vaccinale in 7 ospedali (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per il “V-Day”, il via alla campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) in programma domani, sono state attivate sette postazioni in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d’Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al Covid. Il via alle vaccinazioni è previsto in ogni struttura alle ore 10 circa. Saranno vaccinati, a partire dalle ore 13, anche 20 operatori di una Residenza per anziani dell’Asl Napoli 1. Nota per gli operatori dell’informazione: – Sarà possibile accedere ai settori ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per il “V-Day”, il via(Pfizer/BionTech) in programma, sono state attivate sette postazioni in altrettantidella: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d’Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al. Il via alle vaccinazioni è previsto in ogni struttura alle ore 10 circa. Saranno vaccinati, a partire dalle ore 13,20 operatori di una Residenza per anziani dell’Asl Napoli 1. Nota per gli operatori dell’informazione: – Sarà possibile accedere ai settori ...

bendellavedova : Domani verrà somministrata la prima dose di vaccino anti COVID: bene. L’Italia ha il più alto tasso di mortalità pe… - SkyTG24 : La vaccinazione contro il Covid-19 inizierà domani in Europa. ??? 'Le Giornate europee della vaccinazione sono un t… - RaiNews : Momento simbolico allo #Spallanzani di Roma: il vaccino contro il covid ora c'è #vaccino #VDAY - ippoanto1962 : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… - unavitadainvalo : Da domani i buffoni si vaccinano davanti alle telecamere, sono sicuro che tutta sta gente ha la tessera del #pd o… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani Covid, domani è il V-Day; in mattinata le prime vaccinazioni al San Luca NoiTV - La vostra televisione Covid, via libera al rientro dei corregionali da Londra. Primi tre positivi alla variante inglese in Veneto

Voli in calendario domani, domenica 27 dicembre ... che in Veneto erano stati individuati i primi campioni di pazienti con la variante inglese del Covid. (Giornale di Sicilia) Ricoveri in ospedale.

Il vaccino è arrivato in Italia, domani il V-Day: prima vaccinata un'infermiera 29enne

Sono arrivate all'istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma le prime 9750 fiale di vaccino Pfizer-Biotech contro il Covid-19. Le dosi sono arrivate… Leggi ...

Voli in calendario domani, domenica 27 dicembre ... che in Veneto erano stati individuati i primi campioni di pazienti con la variante inglese del Covid. (Giornale di Sicilia) Ricoveri in ospedale.Sono arrivate all'istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma le prime 9750 fiale di vaccino Pfizer-Biotech contro il Covid-19. Le dosi sono arrivate… Leggi ...