Campania, arriva variante inglese del Covid: positivi sei passeggeri da Londra (Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA – “Sei passeggeri provenienti dal Regno Unito sono risultati positivi alla cosiddetta variante inglese del CoViD-19 perché presentano le mutazioni del gene S tipiche di questa variante. La notizia è emersa a seguito del lavoro svolto dai ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in sinergia con Tigem e Ceinge”. La notizia è stata diffusa dalla Regine Campania. Leggi su dire (Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA – “Sei passeggeri provenienti dal Regno Unito sono risultati positivi alla cosiddetta variante inglese del CoViD-19 perché presentano le mutazioni del gene S tipiche di questa variante. La notizia è emersa a seguito del lavoro svolto dai ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in sinergia con Tigem e Ceinge”. La notizia è stata diffusa dalla Regine Campania.

