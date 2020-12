Amici, gesto estremo della Celentano per Tommaso | Maria De Filippi: “Mai fatto prima” (Di sabato 26 dicembre 2020) Nuovissimo colpo di scena nel celebre talent show ‘Amici’. Stavolta la protagonista è proprio Alessandra Celentano. Cosa ha combinato? Nell’ultima puntata, abbiamo infatti potuto vedere la performance del ballerino Tommaso che non è affatto piaciuta alla docente di danza Alessandra Celentano. La coreografa ha infatti dichiarato un’insufficienza, lasciando un profondo dispiacere in Tommaso, visibilmente deluso L'articolo Amici, gesto estremo della Celentano per Tommaso Maria De Filippi: “Mai fatto prima” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020) Nuovissimo colpo di scena nel celebre talent show ‘’. Stavolta la protagonista è proprio Alessandra. Cosa ha combinato? Nell’ultima puntata, abbiamo infatti potuto vedere la performance del ballerinoche non è afpiaciuta alla docente di danza Alessandra. La coreografa ha infatti dichiarato un’insufficienza, lasciando un profondo dispiacere in, visibilmente deluso L'articoloperDe: “Mai” proviene da www.meteoweek.com.

