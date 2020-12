Wanda Nara, un Natale a cavallo ma di altro è insaziabile (Di venerdì 25 dicembre 2020) È stato un Natale diverso per la famiglia di Wanda Nara (34). Visitando l'Argentina, si gode una tranquilla vacanza in campagna con la sorella Zaira (32). Entrambi hanno condiviso le immagini delle loro passeggiate a cavallo e delle passeggiate all'aperto. Ma è stata una vigilia di Natale con tutta la famiglia raccolta. Più tardi, finalmente, è arrivata l'ora dei regali. E Wanda, piena di felicità, raccontò quello che le aveva dato suo marito. " Grazie Babbo Natale. Mauro, sei stato molto bravo. Benvenuta Mini Kelly nella mia famiglia Hermès ", ha scritto. Wanda Nara è insaziabile di Hermes e a casa ne ha una collezione intera di borse che costano 5 mila euro. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 dicembre 2020) È stato undiverso per la famiglia di(34). Visitando l'Argentina, si gode una tranquilla vacanza in campagna con la sorella Zaira (32). Entrambi hanno condiviso le immagini delle loro passeggiate ae delle passeggiate all'aperto. Ma è stata una vigilia dicon tutta la famiglia raccolta. Più tardi, finalmente, è arrivata l'ora dei regali. E, piena di felicità, raccontò quello che le aveva dato suo marito. " Grazie Babbo. Mauro, sei stato molto bravo. Benvenuta Mini Kelly nella mia famiglia Hermès ", ha scritto.di Hermes e a casa ne ha una collezione intera di borse che costano 5 mila euro. ITA Sport Press.

