' Variante inglese' | rientrati i primi 160 italiani dalla Gran Bretagna

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Sonoall'aeroporto di Fiumicino iche erano bloccati nel Regno Unito Dopo la chiusura dei collegamenti disposti a seguito della scoperta delladi coronavirus. Per ...

NicolaPorro : ?? Ecco la #ZuppadiPorro di oggi. Auguri a tutti quelli che se ne infischiano di #dpcm e dl e si assembrano attorno… - Agenzia_Ansa : #Covid un caso di variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna. Si tratta di una persona che si er… - fattoquotidiano : Covid, la scienziata che lo isolò: “Vaccino efficace anche sulla variante inglese? È come con l’influenza, il farma… - Ahasveron : @DiplomaziaTW In vista dell'accordo hanno cercato di sminuire la GB e Johnson con la trovata della 'variante ingles… - Libero_official : 'La variante inglese' più la foto di Boris Johnson: la soddisfazione della #Maglie dopo l'accordo sulla #Brexit… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

Wired.it

La nuova variante risulta avere una maggiore capacità di trasmissione e avrebbe già subito mutazioni. Intanto l’Oms avverte: ‘la nuova variante individuata in… Leggi ...La prima e riceverlo in Italia sarà una donna, un’infermiera dello Spallanzani stesso. - LEGGI ANCHE: Vaccini, test di Pfizer e Moderna su variante inglese Come è noto, il piano di vaccinazione in ...