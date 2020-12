"Prima gli schiaffi e poi la morte". La rapina degenera e nella serata della Vigilia va in scena il peggior incubo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nel giorno della Vigilia di Natale il peggior incubo. Verso le 20 del 24 dicembre una 78enne è stata vittima di una rapina. La donna, residente in una villetta in via Sandro Pertini, a Montecassiano in provincia di Macerata, è deceduta. Tra le ipotesi quella di un malore dopo aver sorpreso un ladro in casa. Secondo le prime indiscrezioni infatti un uomo si sarebbe intrufolato nell'abitazione della vittima chiudendo il marito in bagno e legando e prendendo a schiaffi la figlia che abita con la coppia insieme a un nipote. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per accertare la vera dinamica dei fatti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nel giornodi Natale il. Verso le 20 del 24 dicembre una 78enne è stata vittima di una. La donna, residente in una villetta in via Sandro Pertini, a Montecassiano in provincia di Macerata, è deceduta. Tra le ipotesi quella di un malore dopo aver sorpreso un ladro in casa. Secondo le prime indiscrezioni infatti un uomo si sarebbe intrufolato nell'abitazionevittima chiudendo il marito in bagno e legando e prendendo ala figlia che abita con la coppia insieme a un nipote. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per accertare la vera dinamica dei fatti.

Tg3web : Sono tanti i medici e gli infermieri oggi in corsia. Anche per loro, impegnati in prima linea contro il covid dal p… - GiuseppeConteIT : Un plauso all’equipe medica Irccs Galeazzi di Milano che, per la prima volta a livello mondiale, con un unico inter… - reportrai3 : Anche gli ospedali modulari arrivati da Padova tra gli applausi sono finiti sotto la lente della magistratura. I co… - revivefromashes : @Hysterie_Nya un troll chiaramente che voleva scrivere la prima cosa che gli è venuta in mente, altrimenti non si spiega - lydsnewt : non mio zio che inizia con gli interessi farmaceutici per il covid e chissà cosa mettono nel vaccino ?????? io che app… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima gli Domenica il “vaccine day”, prima gli operatori: “Ora passiamo all'attacco” Libertà 'Variante inglese': rientrati i primi 160 italiani dalla Gran Bretagna

Per tutti resta comunque obbligatoria la quarantena di due settimane. Per questi primi 160 connazionali sono stati effettuati test antigenici rapidi in aeroporto… Leggi ...

A Certosa il primo Natale col nuovo ponte: "Di noi si parla poco, aspettiamo il parco"

GENOVA - Nel quartiere genovese di Certosa è il primo Natale dopo due anni con il nuovo ponte sul ... Per ora si smantella il cantiere e si finiscono gli ultimi dettagli come la pittura bianca delle ...

Per tutti resta comunque obbligatoria la quarantena di due settimane. Per questi primi 160 connazionali sono stati effettuati test antigenici rapidi in aeroporto… Leggi ...GENOVA - Nel quartiere genovese di Certosa è il primo Natale dopo due anni con il nuovo ponte sul ... Per ora si smantella il cantiere e si finiscono gli ultimi dettagli come la pittura bianca delle ...