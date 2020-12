Papa Francesco spiega il significato del Natale: «La nascita di un bambino è la gioia più grande» (Di venerdì 25 dicembre 2020) La nascita di un bambino è la gioia più grande della vita, «così è il Natale». Papa Francesco ha celebrato in mondovisione la messa della notte di Natale, anticipatamente, a causa del coprifuoco imposto dalla pandemia. Bergoglio ha presieduto la messa all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. L’atmosfera era completamente diversa, per le rigide norme anti Covid. Erano ammessi meno di duecento fedeli, in numero contingentato, con mascherine e distanza di sicurezza. Papa Francesco e la nascita di un bambino Bergoglio ha spiegato ai fedeli di tutto il mondo il vero significato del Natale. «In questa notte si compie la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ladi unè lapiùdella vita, «così è il».ha celebrato in mondovisione la messa della notte di, anticipatamente, a causa del coprifuoco imposto dalla pandemia. Bergoglio ha presieduto la messa all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. L’atmosfera era completamente diversa, per le rigide norme anti Covid. Erano ammessi meno di duecento fedeli, in numero contingentato, con mascherine e distanza di sicurezza.e ladi unBergoglio hato ai fedeli di tutto il mondo il verodel. «In questa notte si compie la ...

Città del Vaticano, 5 dicembre 2020 - In occasione del Natale un regalo di Papa Francesco alla città di Roma. Sono stati infatti donati 4.000 tamponi per la diagnosi del Covid-19, ricevuti dal Pontefi ...

Roma, il Papa per Natale dona 4mila tamponi ai senzatetto

