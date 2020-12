Natale come "richiamo" di un vaccino. L'anticorpo, divino, di Francesco (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Vaccini per tutti”. Morbide, ovattate le parole di Francesco accarezzano la cute dei media, pelle del pianeta. Quindi all’improvviso si fanno pungenti, nella siringa del microfono. Quanto basta per bucare lo schermo e impennare la suscettibilità dell’establishment. Livido di lutti e zone rosse. A mezzogiorno del dies natalis e nel crepuscolo dell’annus horribilis. Bergoglio rompe gli indugi e irrompe come un gong, insieme alla campana di Valadier, nell’ora degli auguri. Lanciando lo slogan e denunciando il presagio che incombe fatale, sotto le nuvole di un cielo plumbeo: “In questo tempo di oscurità e incertezze appaiono diverse luci di speranza, come le scoperte dei vaccini … devono stare a disposizione di tutti”. Natale in fondo per un Papa costituisce, di per sé, il richiamo di un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Vaccini per tutti”. Morbide, ovattate le parole diaccarezzano la cute dei media, pelle del pianeta. Quindi all’improvviso si fanno pungenti, nella siringa del microfono. Quanto basta per bucare lo schermo e impennare la suscettibilità dell’establishment. Livido di lutti e zone rosse. A mezzogiorno del dies natalis e nel crepuscolo dell’annus horribilis. Bergoglio rompe gli indugi e irrompeun gong, insieme alla campana di Valadier, nell’ora degli auguri. Lanciando lo slogan e denunciando il presagio che incombe fatale, sotto le nuvole di un cielo plumbeo: “In questo tempo di oscurità e incertezze appaiono diverse luci di speranza,le scoperte dei vaccini … devono stare a disposizione di tutti”.in fondo per un Papa costituisce, di per sé, ildi un ...

Pontifex_it : Dio viene al mondo come figlio per renderci figli di Dio. Che dono stupendo! Oggi Dio ci meraviglia e dice a ciascu… - SergioCosta_min : Auguri a tutte e a tutti voi e alle vostre famiglie. È un Natale diverso, ma non per questo senza tradizioni. E c… - juventusfc : Tuffandoci nel #Natale come @cristiano... ?? #XmasReunion - FrancoBenfi : RT @intuslegens: Vigilia di Natale. In spregio alla democrazia, alla libertà e alla sacralità della vita umana, quattro incapaci indegni ci… - ParcoNaturaViva : ??Buon #Natale a voi tutti, cari amici! Come ogni anno, anche tigrotti, orsi, suricati e scimpanzé hanno aperto i pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale come Autocertificazione per spostarsi a Natale: Pdf e come fare QUOTIDIANO.NET Beppe Grillo messaggio di Natale: «Mi faccio tutti i vaccini in unica siringata, parto con il russo»

«Un Natale di letizia, di bontà e di predisposizione verso gli altri. È questo che ci insegna questa Pandemia», dice Grillo. «Io ho appena finito di montare ...

Babbi Natale in moto, distribuiti doni nei centri d’accoglienza della Capitale

Stiamo parlando dei Babbi Natale in moto, che nella giornata del 20 dicembre scorso sono riusciti a distribuire doni e pacchi a circa 80 bambini e 50 mamme ospiti di alcune strutture… Leggi ...

«Un Natale di letizia, di bontà e di predisposizione verso gli altri. È questo che ci insegna questa Pandemia», dice Grillo. «Io ho appena finito di montare ...Stiamo parlando dei Babbi Natale in moto, che nella giornata del 20 dicembre scorso sono riusciti a distribuire doni e pacchi a circa 80 bambini e 50 mamme ospiti di alcune strutture… Leggi ...