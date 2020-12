Messa di Natale venerdì 25 dicembre in tv su TV2000 | canale | orario e diretta streaming

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Il programma della Santadiche sarà trassunella giornata di25. In Italia anche durante le festività natalizie, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse diverse messe nel corso della giornata, con l’ultimo e più importante appuntamento previsto alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 19:00 – SantaSportFace.

Pontifex_it : Segui la Santa Messa nella notte - Natale del Signore, Basilica di San Pietro ore 19:30 (CET)… - NicolaPorro : Il Parlamento di #Baghdad ha dichiarato il #Natale festa nazionale. Che paradosso: dove l'anno scorso c'era l'#Isis… - RaiNews : #Messa di #Natale. Il #Papa: 'Nessuno si perda d'animo'. 'Il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a… - Tullio_Avoledo : Bello che ieri sera, durante la Messa del Papa, siano state lette queste parole del friulano padre David Maria Turo… - primocanale : Natale, su Primocanale dalle 20 la messa dell'arcivescovo di Genova Marco Tasca -

Buongiorno e Buon Natale. Un Natale particolare, a causa dell'epidemia di coronavirus, ma non per questo meno sentito. "Anche nei momenti più difficili i cristiani devono mantenere la loro fede in Dio ...L'omelia di monsignor Solmi la notte di Natale. "Il rifiuto dell’alloggio, della casa, segno dello scarto di chi è fragile come una ...