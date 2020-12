Il furgone con il vaccino Pfizer/BioNTech è in Italia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ha superato la frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, ed è in Italia il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech destinate all’Italia. Scortato, il mezzo si dirigerà ora all’ospedale Spallanzani di Roma. Il primo carico è costituito da 9.750 dosi che verranno somministrate a medici, infermieri e personale sanitario a partire dal 27 dicembre, data fissata per il ‘vaccine-day’ europeo. Nell’aeroporto militare di Pratica di Mare, sul litorale romano, tutto è pronto per l’avvio dei lavori: in una prima fase dall’aeroporto partiranno i lotti del vaccino Pfizer, ma sarà la seconda fase quella di maggior lavoro per l’hub militare: quando i punti di somministrazione passeranno da 300 a 1500 e partirà la campagna ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ha superato la frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, ed è inilcon le prime 9.750 dosi delanti-Covid didestinate all’. Scortato, il mezzo si dirigerà ora all’ospedale Spallanzani di Roma. Il primo carico è costituito da 9.750 dosi che verranno somministrate a medici, infermieri e personale sanitario a partire dal 27 dicembre, data fissata per il ‘vaccine-day’ europeo. Nell’aeroporto militare di Pratica di Mare, sul litorale romano, tutto è pronto per l’avvio dei lavori: in una prima fase dall’aeroporto partiranno i lotti del, ma sarà la seconda fase quella di maggior lavoro per l’hub militare: quando i punti di somministrazione passeranno da 300 a 1500 e partirà la campagna ...

