"Gli studenti vogliono parlarmi, ma a scuola non ci vediamo più. Così camminiamo insieme sulle rive del Po" (Di venerdì 25 dicembre 2020) "Prof andiamo a camminare? Ho bisogno di parlarle". Josita Bassani, professoressa di lettere e storia all'istituto "Torriani" di Cremona non se lo sarebbe mai aspettata di trovarsi a passeggiare lungo le rive del fiume Po per ascoltare i suoi ragazzi. Da un paio di mesi i suoi pomeriggi li trascorre Così: macinando chilometri e chilometri tra la nebbia accanto ai suoi studenti. Tutto è cominciato dalle richieste dei suoi allievi, una classe terza composta da 28 alunni 16enni. "Quando ci si incontrava in aula – racconta l'insegnante – era normale che qualcuno a fine lezione mi chiedesse di parlarmi per confidarmi qualche problema; ora con la didattica a distanza questa interazione è venuta meno. Così di fronte alla loro necessità di parlare con qualcuno ho fatto una proposta: venite con me a ...

