Gesù è nato nel nostro cuore – Il Vangelo di oggi Venerdì 25 Dicembre 2020 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gesù è nato! E’ nato nel cuore di ognuno di noi con il suo amore e con la sua luce. Questo perché ci ama di una amore immenso. Liturgia di oggi Venerdì 25 Dicembre 2020 NATALE DEL SIGNORE (MESSA DELL’AURORA) – SOLENNITÀ oggi la luce splenderà su di noi: è nato per noi il Signore. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 dicembre 2020)! E’neldi ognuno di noi con il suo amore e con la sua luce. Questo perché ci ama di una amore immenso. Liturgia di25NATALE DEL SIGNORE (MESSA DELL’AURORA) – SOLENNITÀla luce splenderà su di noi: èper noi il Signore. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Avvenire_Nei : L’omelia alla Messa nella notte di #Natale Il Papa: Gesù è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Di… - vaticannews_it : #21dicembre L'invito di #PapaFrancesco: 'Sono una grande catechesi della nostra fede. Vi invito a visitare i presep… - dar_casartelli : RT @alexiafontana: Con buona pace del governo Conte, per me Gesù Bambino è nato a mezzanotte ... ?????? #buonnatale2020 - Jess9582691307 : @fsassanelli11 Io sono ferma a: -MTR che indossa il costume da 3 ore per fare il bagno e poi non se ne fa niente -Z… - RnatyNat : RT @ritadallachiesa: Stanno suonando le campane di San Pietro. È’ mezzanotte. È’ nato Gesù’. Buon Natale -