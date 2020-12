Daydreamer anticipazioni | YIGIT chiede a SANEM di sposarlo!!!

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Una proposta di matrimonio spiazzante e inattesa turberà l’animo diAydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno, ma il risvolto sarà tutt’altro che romantico visto che coinvolgerà il doppiogiochista(Utku Ates). L’uomo agirà infatti in quel modo quando verrà messo alle strette da Can Divit (Can Yaman), scopriamo insieme perché…– Le Ali del Sogno, news: Can gioca a carte scoperte con! Leindicano che tutto inizierà quando Can deciderà di giocare a carte scoperte con: lo accuserà di avere incendiato il manoscritto di(che conteneva il suo primo romanzo) per rovinare per sempre la sua storia d’amore con lei. Per riuscire nel suo scopo, il Divit mostrerà ...