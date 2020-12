COVID, IL FISICO BATTISTON: “RISCHIO TERZA ONDATA IN PUGLIA, SARDEGNA, TRENTINO E VENETO” (Di venerdì 25 dicembre 2020) . Lo ha detto a Repubblica il FISICO ed ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Roberto BATTISTON. “La zona rossa che inizia oggi potrebbe raffreddare la temperatura del contagio in Italia. E forse compensare la settimana di shopping appena conclusa. Ma in alcune regioni la situazione non è ancora sotto controllo: lì si rischia una ripartenza”. È quanto dischiara a Repubblica il FISICO ed ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Roberto BATTISTON. Il professore, che da settimane analizza i dati del COVID 19 per elaborare proiezioni sugli scenari futuri, spiega che “la zona rossa provocherà certamente un miglioramento nelle zone del Paese che hanno già riportato l’epidemia sotto controllo”. “Vedremo – sottolinea – se farà altrettanto nelle aree messe peggio. Perché è bene ricordare che le ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 25 dicembre 2020) . Lo ha detto a Repubblica iled ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Roberto. “La zona rossa che inizia oggi potrebbe raffreddare la temperatura del contagio in Italia. E forse compensare la settimana di shopping appena conclusa. Ma in alcune regioni la situazione non è ancora sotto controllo: lì si rischia una ripartenza”. È quanto dischiara a Repubblica iled ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Roberto. Il professore, che da settimane analizza i dati del19 per elaborare proiezioni sugli scenari futuri, spiega che “la zona rossa provocherà certamente un miglioramento nelle zone del Paese che hanno già riportato l’epidemia sotto controllo”. “Vedremo – sottolinea – se farà altrettanto nelle aree messe peggio. Perché è bene ricordare che le ...

lanimanonconta : immaginate capire che la mia ansia non ha niente a che vedere col covid ma che non sto mentalmente bene e questo st… - SLollo82 : @_schiaffino__ @andrea_alunni Io ho la mia idea. Sparisce allarme COVID con vaccino e può tornare a trovarli e vice… - veniovanni : @Tinofonti71 @napolista Perché ci sono Covid di serie A e serie B? Il Covid è uno. Poi dipende dal fisico... - LMoscogiuri : È triste, ma ci regala la forza di avere un giusto equilibrio mentale e fisico. Non si può dimenticare la guerra ed… - giovanni101255 : @myrtamerlino No, nessun buon natale. È un cattivo Natale, grazie al governo, ai media e agli italiani ammalati di… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID FISICO L’educazione fisica al tempo del Covid-19: scarica Regolamento lezioni e uso palestra con misure di prevenzione e contenimento Orizzonte Scuola L'abbraccio al tempo del Covid, una mini guida per farlo in sicurezza

«Chi riferisce di sentire la mancanza del contatto fisico – ha spiega Tiffany Field dell'Università ... «L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus ha sicuramente contribuito ad un ...

Coronavirus, responsabile della salute mentale e i sanitari i più a rischio

Il Coronavirus è responsabile anche della salute mentale delle persone. Non è certo una novità ma è anche la prima volta che uno studio analizza i tanti i problemi sorti in quest’anno disgraziato: dal ...

«Chi riferisce di sentire la mancanza del contatto fisico – ha spiega Tiffany Field dell'Università ... «L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus ha sicuramente contribuito ad un ...Il Coronavirus è responsabile anche della salute mentale delle persone. Non è certo una novità ma è anche la prima volta che uno studio analizza i tanti i problemi sorti in quest’anno disgraziato: dal ...