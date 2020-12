Costa Firenze: Fincantieri vara un gioiello made in Italy “ispirato al Rinascimento” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic – Oltre 135mila tonnellate lorde di stazza, 323 metri di lunghezza, capace di ospitare più di 5mila passeggeri. Questi i dati della Costa Firenze, la seconda nave realizzata da Fincantieri per Costa Asia, il marchio di Costa Crociere per i viaggi in oriente. varata la nuova Costa Firenze Costruita presso l’arsenale di Marghera, Costa Firenze fa parte di un piano di espansione che comprende un totale di sette nuove navi in consegna per il Gruppo Costa entro il 2023, per un investimento complessivo di oltre sei miliardi di euro. Tre di queste navi ancora devono essere consegnate e andranno a cementare ulteriormente il rapporto tra Costa Crociere e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic – Oltre 135mila tonnellate lorde di stazza, 323 metri di lunghezza, capace di ospitare più di 5mila passeggeri. Questi i dati della, la seconda nave realizzata daperAsia, il marchio diCrociere per i viaggi in oriente.ta la nuovaCostruita presso l’arsenale di Marghera,fa parte di un piano di espansione che comprende un totale di sette nuove navi in consegna per il Gruppoentro il 2023, per un investimento complessivo di oltre sei miliardi di euro. Tre di queste navi ancora devono essere consegnate e andranno a cementare ulteriormente il rapporto traCrociere e ...

IlPrimatoN : Con il varo della Costa Firenze, Fincantieri consolida il proprio primato a livello internazionale nel settore - newsfinanza : Fincantieri: consegnata a Marghera la nuova nave Costa Crociere, la Costa Firenze - nuova_venezia : LA NOVITA' / La nuova nave, che nel 2021 navigherà nel Mediterraneo per poi trasferirsi in Oriente, per ricongiunge… - Galatone : opocaj: Fincantieri consegnata all'armatore la Costa Firenze - infoiteconomia : -