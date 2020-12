Catania | Tacopina pensa in grande | “Match dominato con il Catanzaro | ora un bomber!”

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Joeparla già da patron del.In attesa di chiudere l'acquisto delle quote di maggioranza del club etneo - l'ipotesi più plausibile è gennaio 2021 -, l'imprenditore italo-americano ed ex presidente del Venezia, intervenuto ai microfoni de 'La Sicilia', ha detto la sua sul pareggio maturato ieri dalla formazione di mister Raffaele nella sfida contro il(1-1 il risultato finale), l'ultima di questo 2020.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Ilhasul piano del gioco, mi è piaciuto anche il carattere della squadra che ha saputo rimontare. Ho visto Welbeck giocare particolarmente bene ma abbiamo bisogno di unattaccante“.caption id="attachment 458951" align="alignnone" width="735" Joe/caption“Io ho già qualche contatto ...

MCalcioNews : Tacopina: 'Il Catania ha 60 milioni di debiti, con 40 compri un club di A' ? - zazoomblog : Catania Ricchiuti: “Tacopina farà grande il club” - #Catania #Ricchiuti: #“Tacopina - MCalcioNews : Tacopina: 'Il Catania ha 16 milioni di debiti, con 14 compri un club di A' ? - ItaSportPress : Catania, Ricchiuti: 'Tacopina farà grande il club' - - NewsTuttoC : INTERVISTA TC - Ricchiuti: 'Spero il Livorno si salvi. Tacopina farà grande il Catania' -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Tacopina

Joe Tacopina, imprenditore a un passo dall'acquisizione delle quote di maggioranza del Catania, ha parlato a MeridioNews dell'affare che lo porterà alle pendici dell'Etna: "Le trattative d’affari ...Si parla tanto della trattativa per l’acquisizione del Calcio Catania. E’ solo questione di tempo per la firma del contratto preliminare d’acquisto che precederà il closing, ma intanto l’avvocato newy ...