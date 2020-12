Zack Snyder: "Il DCEU non avrebbe mai funzionato imitando il modello Marvel" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Zack Snyder ha spiegato il motivo per cui le specificità del DC Universe renderebbero fallimentare il tentativo di imitare Marvel nella costruzione del suoi franchise. Zack Snyder ha dimostrato ancora una volta di non avere peli sulla lingua analizzando gli errori commessi da Warner Bros nel tentativo di imitare il modello Marvel specificando che, in quel modo, il franchise DCEU non avrebbe mai funzionato. Nel corso di una recente apparizione sul canale YouTube TheFilmJunkee, Zack Snyder ha condiviso la sua riflessione sulla strategia di Warner Bros. volta a costruire un franchise di successo sul modello dei Marvel Studios. Per Snyder, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 dicembre 2020)ha spiegato il motivo per cui le specificità del DC Universe renderebbero fallimentare il tentativo di imitarenella costruzione del suoi franchise.ha dimostrato ancora una volta di non avere peli sulla lingua analizzando gli errori commessi da Warner Bros nel tentativo di imitare ilspecificando che, in quel modo, il franchisenonmai. Nel corso di una recente apparizione sul canale YouTube TheFilmJunkee,ha condiviso la sua riflessione sulla strategia di Warner Bros. volta a costruire un franchise di successo suldeiStudios. Per, ...

