Videochiamate gratis per Natale | Pisano ringrazia le compagnie

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020) L’appello della ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paolaè stato raccolto dalle principalitelefoniche e per la Vigilia e perlesaranno gratuite. “Ringrazio letelefoniche e del settore digitale” afferma la ministra, che si era rivolta alle aziende lo scorso 13 dicembre. ”Le risposte date da queste aziende in piena autonomia costituiscono uno dei segni di consapevolezza della necessità di dover contribuire noi tutti a rinsaldare la coesione della nostra comunità nazionale in un momento nel quale ragioni di prevenzione sanitaria, dovute al Covid-19, impediscono agli italiani di trascorrere queste festività con tutte le persone care che vorrebbero avere vicine. Ad alcuni il risparmio su giga e costi del traffico potranno ...