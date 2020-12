Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)DEL 24 DICEMBREORE 17.35 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA; IL TRAFFICO SI PRESENTA, AL MOMENTO, SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRIOTORIO. OGGI VIGILIA DI NATALE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ROSSA. OLTRE QUELLI PER REALI NECESSITÀ O MOTIVI DI LAVORO, CONSENTITO UN SOLO SPOSTAMENTO ENTRO LE 22 DI QUESTA SERA, DI MASSIMO DUE PERSONE PIÙ FIGLI MINORI DI 14 ANNI E COMUNQUE SOLO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE. CAMBIANO GLI ORARI ANCHE DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE. METRO CHIUSE ALLE ORE 21 MENTRE PER LE FERROVIE REGIONALI LE ULTIME CORSE SONO ALLE 21.30 SULLA TRATTA REGIONALE DELLACIVITA CASTELLANA VITERBO ULTIMA PARTENZA DA FLAMINIO ALLE 18.20. DA VITERBO ORE 19.39 PER ...