Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)DEL 24 DICEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA VIA BRACCIANESE A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CIRCONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DA OGGI E NEI GIORNI 25, 26 E 31 DICEMBRE, E IL 1 GENNAIO1, IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO SULL’INTERA RETE METRO-FERROVIARIA; PREVISTE DUNQUE MODIFICHE DI ORARIO PER BUS, TRAM, METROPOLITANE E PER LE FERROVIEVITERBO,LIDO E TERMINI CENTOCELLE; MAGGIORI DETTAGLI SU ...