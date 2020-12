Vaccino in Toscana, l'esercito cambia la data della consegna: arriverà il 27 dicembre (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le prime 620 dosi da distribuire nella regione arriveranno alle ore 8 di domenica, sempre alla Farmacia dell'ospedale di Careggi a Firenze, e non più il pomeriggio del 26 dicembre come era stato annunciato. Ci sarà anche il presidente Giani Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le prime 620 dosi da distribuire nella regione arriveranno alle ore 8 di domenica, sempre alla Farmacia dell'ospedale di Careggi a Firenze, e non più il pomeriggio del 26come era stato annunciato. Ci sarà anche il presidente Giani

