Un Natale molto bizzarro: Melissa Joan Hart e quella strizzata d'occhio a Sabrina (Di venerdì 25 dicembre 2020) Melissa Joan Hart compare in una scena di Un Natale molto bizzarro in cui è presente un chiaro riferimento a Sabrina, vita da strega. In una scena di Un Natale molto bizzarro c'è un riferimento diretto a Sabrina, vita da strega, celeberrima serie TV degli anni novanta in cui Melissa Joan Hart recitava nel ruolo si Sabrina, la protagonista. Nella sequenza in questione Kate, interpretata dalla Joan Hart, dice a Chip che i suoi biscotti e i suoi brownie prendono il nome dai membri della famiglia. Il primo è Sabrina Snickerdoodle, un ovvio riferimento, per i fan di Melissa, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 dicembre 2020)compare in una scena di Unin cui è presente un chiaro riferimento a, vita da strega. In una scena di Unc'è un riferimento diretto a, vita da strega, celeberrima serie TV degli anni novanta in cuirecitava nel ruolo si, la protagonista. Nella sequenza in questione Kate, interpretata dalla, dice a Chip che i suoi biscotti e i suoi brownie prendono il nome dai membri della famiglia. Il primo èSnickerdoodle, un ovvio riferimento, per i fan di, ...

chetempochefa : 'Bambini, non c'è niente di cui dovete preoccuparvi. Non molto tempo fa ho fatto un viaggio al Polo Nord. Sono anda… - MayaYoshida3 : È Stato un anno molto difficile per tutti noi e un grosso cambiamento per la mia carriera ma mi avete accolto molto… - riotta : 'Noi parliamo molto, ma siamo spesso analfabeti di bontà' @Pontifex_it #Natale - fedescuglia : Manca poco meno di mezz’ora a Natale. Il 25 dicembre di un anno molto difficile. Tanti pensieri in testa, ma in que… - mayabug2 : RT @chetempochefa: 'Bambini, non c'è niente di cui dovete preoccuparvi. Non molto tempo fa ho fatto un viaggio al Polo Nord. Sono andato al… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale molto Un regalo di Natale molto speciale da Progettoautismo Fvg Il Friuli Striscia, allarme rosso sul cashback: la trappola con cui vi spillano i soldi

Sta riscuotendo molto successo l’iniziativa preliminare di Natale sul cashback messa in campo dal Governo per incentivare gli acquisti di Natale effettuati senza l’uso dei contanti. Questo quanto ...

Arriva il freddo di Natale, vento e neve sull'Appennino a 400 metri

Il mare sarà molto mosso e sull'Appennino scenderà la neve, a cominciare da 800-1000 metri di altezza fino a scendere a 400, in particolare nell'Alto Mugello. Le… Leggi ...

Sta riscuotendo molto successo l’iniziativa preliminare di Natale sul cashback messa in campo dal Governo per incentivare gli acquisti di Natale effettuati senza l’uso dei contanti. Questo quanto ...Il mare sarà molto mosso e sull'Appennino scenderà la neve, a cominciare da 800-1000 metri di altezza fino a scendere a 400, in particolare nell'Alto Mugello. Le… Leggi ...