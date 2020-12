Udinese, la verità di De Paul: “Futuro lontano da Udine? Ora parlo io, ecco come stanno le cose” (Di giovedì 24 dicembre 2020) La verità di Rodrigo De Paul.Accostato con insistenza all'Inter, il centrocampista dell’Udinese e della Nazionale argentina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo Futuro, allontanando, almeno momentaneamente, le voci di un suo possibile imminente addio al club friulano.Di seguito, le sue dichiarazioni."Udine è una città bellissima, mi ha accolto molto bene, mi ha permesso di realizzare il sogno di andare in Nazionale. Ho ricevuto tanto sia dalla città sia dal club, mi mancherà quando la lascerò. Voglio sempre di più. Dev’essere pazzesca la sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di Champions. Sono certo che li giocherò prima o poi, se uno lavora bene riesce a raggiungere i propri obiettivi. Voglio arrivare preparato a quel momento, non ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ladi Rodrigo De.Accostato con insistenza all'Inter, il centrocampista dell’e della Nazionale argentina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo, allontanando, almeno momentaneamente, le voci di un suo possibile imminente addio al club friulano.Di seguito, le sue dichiarazioni."è una città bellissima, mi ha accolto molto bene, mi ha permesso di realizzare il sogno di andare in Nazionale. Ho ricevuto tanto sia dalla città sia dal club, mi mancherà quando la lascerò. Voglio sempre di più. Dev’essere pazzesca la sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di Champions. Sono certo che li giocherò prima o poi, se uno lavora bene riesce a raggiungere i propri obiettivi. Voglio arrivare preparato a quel momento, non ...

