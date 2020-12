Traffico Roma del 24-12-2020 ore 19:00 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Luceverde Roma una buona serata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi poche le auto in circolazione sul raccordo e consolari soprattutto in virtù dei provvedimenti restrittivi adottati nell’ambito della lotta al covid-19 ricordiamo che da oggi fino alla 27 dicembre L’Italia sarà in zona rossa spostamenti Dunque vietati se non per motivi di lavoro necessità e urgenza sono però consentiti gli spostamenti di Massimo 2 persone oltre figli minori di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata per quanto riguarda il trasporto pubblico oggi bus tram e metropolitane saranno in funzione fino alle 21 servizio regolare Invece per quanto riguarda la rete notturna sulle ferrovie regionali Roma Lido termini Centocelle Roma terbo ultime corse tra 21 alle 21:30 domani nel giorno di Natale metro bus filobus e tram ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Luceverdeuna buona serata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi poche le auto in circolazione sul raccordo e consolari soprattutto in virtù dei provvedimenti restrittivi adottati nell’ambito della lotta al covid-19 ricordiamo che da oggi fino alla 27 dicembre L’Italia sarà in zona rossa spostamenti Dunque vietati se non per motivi di lavoro necessità e urgenza sono però consentiti gli spostamenti di Massimo 2 persone oltre figli minori di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata per quanto riguarda il trasporto pubblico oggi bus tram e metropolitane saranno in funzione fino alle 21 servizio regolare Invece per quanto riguarda la rete notturna sulle ferrovie regionaliLido termini Centocelleterbo ultime corse tra 21 alle 21:30 domani nel giorno di Natale metro bus filobus e tram ...

ROMA, 24 DIC - In centro a Roma si respira aria di lockdown. Poco traffico per le strade, i vicoli semi-vuoti. E' finita la corsa all'acquisto dei regali di Natale, con la folla nelle strade. Stamani, ...

Tamponi per i passeggeri atterrati dal primo volo di ritorni da Londra dopo il blocco

(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2020 Tamponi per i passeggeri atterrati dal primo volo di ritorni da Londra dopo il blocco Le immagini dei tamponi per i passeggeri atterrati dal primo volo ...

