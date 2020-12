Torna “Casa Sanremo” | presentato il nuovo “digital hub” in collegamento live con il Festival

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Una nuova epoca che, nella sua complessità, diventa anche un’occasione per realizzare nuovi progetti e dare nuove vesti a quelli già affermati.dal 2008 è ladel, il luogo in cui artisti, produzioni, giornalisti e pubblico hanno vissuto eventi, showcase, cooking show e tantissime occasioni di intrattenimento; nel 2021, dal 28 febbraio al 6 marzo, si propone in una nuova versione. Diventa unHub, dove uno studio televisivo, lo Smart Studio, allestito al centro del Palafiori, sarà incostante con le diverse “stanze della”, in cui si alterneranno interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni, cooking-show e tanti altri appuntamenti....

FBiasin : Una grande notizia: #chicoforti torna a casa. - gennaromigliore : Un altro bel regalo di Natale per tutta Italia: #ChicoForti torna a casa. Decisivo il lavoro incessante del corpo d… - LegaSalvini : ESQUILINO, RAPINA E TENTA DI VIOLENTARE UNA DONNA MENTRE TORNA A CASA: FERMATO 29ENNE DI ORIGINE AFRICANA - ang_eli_ca_ : RT @distrettododici: comunque il nostro amore per andrea è iniziato a salire quando è uscito dalla casa e su twitter c'erano solo tweet con… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Frank #Williams dimesso dall’ospedale: torna a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Casa

Stazionario il numero dei pazienti in terapia intensiva (sono 213, due in meno rispetto a 24 ore prima) ma in sensibile calo quello dei ricoverati: ieri in 97 sono tornati a casa, portando il ...NAPOLI – Gaetano Barbuto, il ragazzo 21enne gambizzato a Sant’Antimo, torna finalmente casa. Il ragazzo dopo essere stato ferito fu trasportato all’ospedale di Frattamaggiore per poi essere trasferito ...