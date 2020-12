Sky Italia apre a Napoli il primo brand store del Sud (Di giovedì 24 dicembre 2020) Per la prima volta dalla sua nascita Sky Italia ha scelto di aprire una rete di negozi nel centro delle principali città Italiane. Una nuova tappa nel percorso di innovazione che Sky sta portando avanti per essere sempre più vicina ai suoi clienti e a chi desidera conoscere e sperimentare la sua offerta di contenuti e servizi in continua evoluzione. Dopo la prima apertura il 4 dicembre a Milano, apre oggi i battenti anche il primo negozio di Napoli, in via Luca Giordano, e di Brescia, mentre domani sarà il turno di Roma. Nel corso del 2021 verranno inaugurati oltre 50 nuovi negozi distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Questi nuovi spazi sono il luogo dove immergersi nell’esperienza Sky e scoprire la varietà e la qualità dei contenuti della pay tv, l’esperienza di visione di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 dicembre 2020) Per la prima volta dalla sua nascita Skyha scelto di aprire una rete di negozi nel centro delle principali cittàne. Una nuova tappa nel percorso di innovazione che Sky sta portando avanti per essere sempre più vicina ai suoi clienti e a chi desidera conoscere e sperimentare la sua offerta di contenuti e servizi in continua evoluzione. Dopo la prima apertura il 4 dicembre a Milano,oggi i battenti anche ilnegozio di, in via Luca Giordano, e di Brescia, mentre domani sarà il turno di Roma. Nel corso del 2021 verranno inaugurati oltre 50 nuovi negozi distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Questi nuovi spazi sono il luogo dove immergersi nell’esperienza Sky e scoprire la varietà e la qualità dei contenuti della pay tv, l’esperienza di visione di ...

C'è tempo fino al 28 febbraio 2021 per visitare la mostra di arte contemporanea allestita nei Giardini di Sant'Alessio, a Roma.

