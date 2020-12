“Siate sempre dei pensatori liberi” | la presa di posizione di Elisabetta Canalis

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Proprio poco tempo fa, la conduttrice televisiva e moglie del calciatore Mauro Icardi, Wanda Nara, ha espresso il suo disappunto in merito ad un commento da parte dell’attrice e comica italiana, nonché conduttrice radiofonica e televisiva, Luciana Littizzetto. Il commento della Litizzetto, avvenuto durante la trasmissione televisiva, “Che tempo che fa” in oda su Rai 3, si è incentrato su una considerazione scherzosa, riguardante una foto della showgirl argentina, in posa sexy a cavallo. “Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo”, questo il commento da parte della Littizzetto. La risposta della showgirl ...