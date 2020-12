Senza cenoni l’agroalimentare perde 10 miliardi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Senza i tradizionali cenoni il settore agroalimentare rischia di perdere fino a 10 miliardi di euro per le Festività secondo le stime di Coldiretti Il taglio delle spese di fine anno a tavola nel 2020, Senza i tradizionali cenoni, potrebbe segnare una discesa del -12% rispetto all’anno precedente, scendendo al minimo da almeno un decennio:… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 24 dicembre 2020)i tradizionaliil settore agroalimentare rischia dire fino a 10di euro per le Festività secondo le stime di Coldiretti Il taglio delle spese di fine anno a tavola nel 2020,i tradizionali, potrebbe segnare una discesa del -12% rispetto all’anno precedente, scendendo al minimo da almeno un decennio:… L'articolo Corriere Nazionale.

marcodimaio : A #SanMarino si potranno fare brindisi e cenoni fino alle 2 di notte, mentre nel resto d'Italia non si potrà fare.… - Jonp2978 : @frenchigg @karm_a_en @ugualeuguale Ma è meglio nulla o 150 g. di lenticchie?!?! Che anche senza cenoni siamo comun… - MiIerardi : Che bello il Natale col covid, senza regali, senza cenoni con 30 patenti, senza le luci, babbo natale, senza...OU MA CHE STIAM PAZZIANN? - WoMoms : Non potremo festeggiare come in passato, con party natalizi, cenoni affollati e aperitivi spensierati, nè trascorre… - en_srn : @PLCastagnetti Lei ricorda un governo che mette in campo 70000 agenti per prevenire i cenoni di natale? Coprifuochi… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza cenoni Natale senza cenoni, ma i modenesi spendono comunque 173 milioni ModenaToday Senza cenoni l’agroalimentare perde 10 miliardi

Il taglio delle spese di fine anno a tavola nel 2020, senza i tradizionali cenoni, potrebbe segnare una discesa del -12% rispetto all’anno precedente, scendendo al minimo da almeno un decennio: in ...

Festività di dicembre in tutto il mondo/ La Vigilia di Natale in Polonia è una favola

Festività di dicembre in tutto il mondo: in Polonia la Vigilia di Natale è il momento più importante di questo periodo: scopriamo perchè ...

Il taglio delle spese di fine anno a tavola nel 2020, senza i tradizionali cenoni, potrebbe segnare una discesa del -12% rispetto all’anno precedente, scendendo al minimo da almeno un decennio: in ...Festività di dicembre in tutto il mondo: in Polonia la Vigilia di Natale è il momento più importante di questo periodo: scopriamo perchè ...