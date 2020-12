Se passi ad ho hai fino a 100 GB e fino a 150€ in regalo, ecco come (Di giovedì 24 dicembre 2020) Se passi ad ho puoi attivare tariffe low cost con un quantitativo di dati fino a 100 GB con chiamate ed SMS illimitate e se porti un amico puoi avere in regalo fino a 150€ da utilizzare per pagare il canone mensile dell’offerta. ho. tanti amici è l’iniziativa dell’operatore virtuale di Vodafone che coinvolge i clienti e il loro amici e parenti. Infatti, per ogni amico che passa in ho tramite un amico potrà usufruire di 5€ di credito che diventano il doppio, 10€, se a passare sono i clienti iliad e di alcuni altri operatori virtuali. Minuti illimitati e 100 GB al mese su ricaricabile, le migliori tariffe A ciascuno la sua tariffa se passi a ho La tariffa ho Mobile dovrebbe ormai essere nota a tutti, l’operatore virtuale offre chiamate ed SMS ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sead ho puoi attivare tariffe low cost con un quantitativo di datia 100 GB con chiamate ed SMS illimitate e se porti un amico puoi avere inda utilizzare per pagare il canone mensile dell’offerta. ho. tanti amici è l’iniziativa dell’operatore virtuale di Vodafone che coinvolge i clienti e il loro amici e parenti. Infatti, per ogni amico che passa in ho tramite un amico potrà usufruire di 5€ di credito che diventano il doppio, 10€, se a passare sono i clienti iliad e di alcuni altri operatori virtuali. Minuti illimitati e 100 GB al mese su ricaricabile, le migliori tariffe A ciascuno la sua tariffa sea ho La tariffa ho Mobile dovrebbe ormai essere nota a tutti, l’operatore virtuale offre chiamate ed SMS ...

giannifioreGF : Se passi ad #homobile hai fino a 100 GB e fino a 150€ in regalo, ecco come: - XPaolo64 : @ZZiliani È la vigilia di Natale, pensa alla famiglia durante le feste... o non c'è l'hai e la passi da solo.... fo… - cristinalista98 : @urban_agnes @thatsmyshitshow Ho capito e forse hai ragione però in tantisismo suoi ragionamenti noto una cattiveri… - CapezzutoF : RT @Nicola28649559: Buona viglia di Natsle a tutti gli amici di Twitter e alle vostre famiglie. Buona vigilia a tutti i Melati che lottano… - SimplyMax00 : @CarlGallagherFK sai minacciare una persona di rompergli le ossa bhe.. lasciamo stare, se hai il coraggio lo fai ma… -

Ultime Notizie dalla rete : passi hai Letterine di Natale di ViPiù, Michele Lucivero: “Ehi Babbo Natale, il… 27 dicembre passi anche da me, vero?” Vicenza Più Sampdoria, è passato un altro anno: le classifiche a confronto

I 17 punti in quattordici giornate lasciano parzialmente tranquilla la Sampdoria in classifica: il confronto con la scorsa stagione ...

Mauro Bellugi racconta il suo dramma: “La bufera è passata! I giorni di diagnosi e amputazione delle gambe sono passati”

La bufera è passata, i giorni allucinanti della diagnosi e delle operazioni ... Io soffro da sempre di una forma di anemia mediterranea, come mia mamma e pure mia figlia. Di per sé non mi aveva ...

I 17 punti in quattordici giornate lasciano parzialmente tranquilla la Sampdoria in classifica: il confronto con la scorsa stagione ...La bufera è passata, i giorni allucinanti della diagnosi e delle operazioni ... Io soffro da sempre di una forma di anemia mediterranea, come mia mamma e pure mia figlia. Di per sé non mi aveva ...