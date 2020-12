Salvini non riesce a nominare Di Maio dopo la notizia del ritorno di Chico Forti (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una sorta di allergia comunicativa che, tra i suoi effetti collaterali, porta a non poter neanche citare il proprio ex collega di governo, con cui ha anche condiviso la poltrona di vicepremier. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 dicembre è arrivata la notizia che moltissimi italiani stavano attendendo da anni: Chico Forti torna in Italia. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che negli ultimi mesi – con una strategia sotto traccia – ha portato avanti interlocuzioni in collaborazione con il personale della Farnesina. Una bella storia che si unisce alla liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo e che restituisce una luce a un Natale molto più spento per tutte le vicissitudini pandemiche. Ma Matteo Salvini su Chico Forti non ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una sorta di allergia comunicativa che, tra i suoi effetti collaterali, porta a non poter neanche citare il proprio ex collega di governo, con cui ha anche condiviso la poltrona di vicepremier. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 dicembre è arrivata lache moltissimi italiani stavano attendendo da anni:torna in Italia. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Diche negli ultimi mesi – con una strategia sotto traccia – ha portato avanti interlocuzioni in collaborazione con il personale della Farnesina. Una bella storia che si unisce alla liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo e che restituisce una luce a un Natale molto più spento per tutte le vicissitudini pandemiche. Ma Matteosunon ...

matteosalvinimi : #Salvini: in Europa saremmo stati più credibili noi. Basti pensare ai temi della sicurezza e della lotta a clandest… - LucaBizzarri : Facciamo finta di non sapere chi sia Saviano e facciamo finta che non ci interessi minimamente la questione “cittad… - matteosalvinimi : #Salvini: questo governo non ha mai avuto una “spinta propulsiva”. È nato con la precisa indicazione di “fermare Sa… - stefanobersani : RT @giuliainnocenzi: Verona revoca la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano perché “più volte si è scagliato contro l’ex ministro Salvini… - APeppinodit : RT @joem5s: È laureata. È avvocato. Parla perfettamente 3 lingue. Non campa di politica dagli anni 90 come la Meloni e Salvini. Vive in una… -