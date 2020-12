Pattinaggio artistico, Yuzuru Hanyu scopre le carte: ecco le musiche e i layout dei nuovi programmi (Di giovedì 24 dicembre 2020) La conferma della presenza di Yuzuru Hanyu ai Campionati Nazionali Giapponesi 2021 di Pattinaggio artistico in scena questa settimana a Nagano, come logico che sia, ha mandato in estasi tutti gli appassionati della disciplina, felici di ritrovare sul ghiaccio il Pluri Campione Olimpico dieci mesi dopo l’ultima apparizione avvenuta ai Four Continentes. Nella concitata giornata di ieri l’atleta, tramite una brevissima intervista andata in onda su Fujii Tv, ha dichiarato di aver cambiato entrambi i programmi di gara, non lasciando trapelare però nulla sulle musiche e layout. In occasione della sessione di allenamento prevista nel primo giorno di pratice della competizione, andata in scena nelle prime ore del mattino italiane di giovedì 24 dicembre, l’alieno ha però ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) La conferma della presenza diai Campionati Nazionali Giapponesi 2021 diin scena questa settimana a Nagano, come logico che sia, ha mandato in estasi tutti gli appassionati della disciplina, felici di ritrovare sul ghiaccio il Pluri Campione Olimpico dieci mesi dopo l’ultima apparizione avvenuta ai Four Continentes. Nella concitata giornata di ieri l’atleta, tramite una brevissima intervista andata in onda su Fujii Tv, ha dichiarato di aver cambiato entrambi idi gara, non lasciando trapelare però nulla sulle. In occasione della sessione di allenamento prevista nel primo giorno di pratice della competizione, andata in scena nelle prime ore del mattino italiane di giovedì 24 dicembre, l’alieno ha però ...

