Messa di Natale 2020 con Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vederla (Di giovedì 24 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 24 dicembre 2020, alle ore 19,30 nella basilica di San Pietro si terrà la Messa di Natale 2020 con Papa Francesco. La funzione non sarà quindi a mezzanotte ma è stata anticipata alle ore 19,30 per consentire ai presenti di rispettare il coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5 viste le norme anti Covid. La Prefettura della Casa pontificia ha poi comunicato che, in occasione della Solennità del Natale, Papa Francesco pronuncerà il Messaggio natalizio e impartirà la benedizione Urbi et Orbi nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo apostolico. Ma dove vedere la Messa di Natale 2020 con Papa Francesco oggi ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 24 dicembre, alle ore 19,30 nella basilica di San Pietro si terrà ladicon. La funzione non sarà quindi a mezzanotte ma è stata anticipata alle ore 19,30 per consentire ai presenti di rispettare il coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5 viste le norme anti Covid. La Prefettura della Casa pontificia ha poi comunicato che, in occasione della Solennità delpronuncerà ilggio natalizio e impartirà la benedizione Urbi et Orbi nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo apostolico. Mavedere ladiconoggi ...

