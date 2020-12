CarmenZavaleta1 : RT @qn_lanazione: Lieve scossa di terremoto registrata a Orciano Pisano #Pisa #Livorno - qn_lanazione : Lieve scossa di terremoto registrata a Orciano Pisano #Pisa #Livorno - iltirreno : Lieve scossa di terremoto in Toscana: avvertita dalla popolazione. E il ricordo va a quel 14 agosto del 1846 - reteversilia : Lieve scossa di terremoto: epicentro ad Orciano - TirrenoLivorno : E voi l'avete sentita? -

Ultime Notizie dalla rete : Lieve scossa

Il Tirreno

Orciano Pisano (Pisa), 24 dicembre 2020 - Una lieve scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 14,01 a Orciano Pisano, tra le ...Lieve scossa di terremoto in Toscana alle 14.01. Secondo i dati dell'Ingv di magnitudo 2.0, ha avuto come epicentro Orciano Pisano. Di 10 chilometri la profondità. Non si registrano danni, ma la scoss ...