L' eredità | Massimo Cannoletta lascia il programma | la dedica a chi lotta contro il Covid

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 dicembre 2020)dopo aver battuto tutti i record ha deciso dire L': il campione salentino in 51 puntate ha vinto 280mila euro battendo anche il record del Triello.ha deciso dire L': il gioco condotto da Flavio Insinna perde il suo campione che in 51 puntate ha stracciato tutti i record vincendo un montepremi di 280mila euro e battendo anche il record del Triello. 'Devo andare a fare il presepe' ha detto visibilmente commosso annunciando il suo addio al, 46 anni, proveniente da Acquarica, in provincia di Lecce, dopo 51 giorni ha deciso dire L', il...