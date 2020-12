Leonardo Di Caprio e Camilla | il segreto della coppia | “Il loro rapporto è…”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 24 dicembre 2020)Die Camila Morrone stanno insieme ormai da più di qualche anno e larelazione procede a gonfie vele. Nonostante ilfidanzamento abbia fatto molto discutere per viagrande differenza d’età, per i due questo non è mai stato un problema. Laè stata beccata insieme per la prima … L'articolo proviene da Velvet Gossip.