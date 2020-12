Le scuole superiori riapriranno il 7 gennaio, studenti in presenza al 50% (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lo ha dichiarato il premier Conte e lo ha confermato anche il presidente dell'Anci Decaro, al termine di una riunione con governo, regioni, province e comuni. Le difficoltà nel potenziamento del ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lo ha dichiarato il premier Conte e lo ha confermato anche il presidente dell'Anci Decaro, al termine di una riunione con governo, regioni, province e comuni. Le difficoltà nel potenziamento del ...

stebellentani : Abbiamo sorpassato anche il Perù. Siamo 3° al mondo per morti/popolazione (2° senza San Marino). Con la combinazion… - ilpost : Secondo il Cts le scuole superiori potevano restare aperte - morry74 : Covid. Dai trasporti al personale. Ok da Conferenza Unificata a linee guida per la riapertura delle scuole. Superio… - ClaBardelli : RT @SaraccaMancini: Un anno fa gli applausi al @TeatroRegio per la talentuosa #beatriceVenezi Auguri per un 2021 #futurabile, con nuovo pro… - pleporace : Le scuole riapriranno il 7 gennaio con il 50% degli studenti delle superiori in classe. Il governo ha firmato un’in… -