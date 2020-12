KALIMUENDO | NATO PER IL GOL

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 24 dicembre 2020) L’astro nascente del calcio francese e del PSG è Arnaud. Classe 2002,è un attaccante di movimento, dotato di un’ottima gestione nei contrasti corpo a corpo, essendo dotato di una struttura fisica abbastanza sviluppata. Ha uno spiccato senso del gol, riuscendo a creare spazi per i suoi compagni, rendersi utile nelle sponde e in generale in fase di assistenza grazie al suo dinamismo. E’ di proprietà del PSG, con cui ha esordito lo scorso settembre nella gara persa 1-0 con il Lens. I parigini, visto l’enorme parco attaccanti a disposizione, lo hanno girato poi al Lens in prestito dove ha messo a referto 10 presenze, segnando 4 reti in Ligue One, nella sua prima stagione assoluta da professionista a soli 18 anni. La storia diè molto interessante. E’ cresciuto nel settore giovanile del PSG, dove ha ...