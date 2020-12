Il presepe napoletano non lo vogliamo: strepitoso "vaffa" di Fontana a De Luca. Lombardia-Campania, guerra a Natale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Proprio alla Viglia di Natale, esplode (ancora) il conflitto tra Lombardia e Campania. Infatti, Attilio Fontana ha rifiutato un presepe che Vincenzo De Luca voleva donare alla regione. Nel dettaglio, il "no" al presepe che avrebbe trovato diritto di cittadinanza a Milano, riporta Repubblica, è stata l'assessore al Turismo nominato da Fontana, Lara Magoni, esponente di Fratelli d'Italia. Un gran rifiuto senza atti ufficiali, ma con una semplice comunicazione tra segreterie delle regioni. Un "no" dovuto ai molteplici e insultanti attacchi di Fontana al Nord e alla Lombardia in questi mesi di pandemia. De Luca, d'intesa con l'assessore al Turismo Felice Casucci ha deciso di offrire per questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Proprio alla Viglia di, esplode (ancora) il conflitto tra. Infatti, Attilioha rifiutato unche Vincenzo Devoleva donare alla regione. Nel dettaglio, il "no" alche avrebbe trovato diritto di cittadinanza a Milano, riporta Repubblica, è stata l'assessore al Turismo nominato da, Lara Magoni, esponente di Fratelli d'Italia. Un gran rifiuto senza atti ufficiali, ma con una semplice comunicazione tra segreterie delle regioni. Un "no" dovuto ai molteplici e insultanti attacchi dial Nord e allain questi mesi di pandemia. De, d'intesa con l'assessore al Turismo Felice Casucci ha deciso di offrire per questo ...

JoeBlackoo7 : #LaraMagoni (@FratellidItalia ) assesorucola al marketing e turismo della @RegLombardia ha rifiutato un Presepe de… - Mimmo2607 : RT @napolista: Milano rifiuta il presepe artigianale napoletano donato dalla Campania di De Luca La Regione ne ha inviati nove, nell’ambito… - seb5113910 : RT @catenaaurea66: Pastori di oggi: la Natività. Nel presepe napoletano la Natività è spesso ospitata nelle vestigia di un tempio greco-rom… - diomededasparta : @LaraMagoni dagli altari dello sci alle fognature, non ho mai visto oltre #Salvini una persona cadere così in basso… - irpiniatimes1 : PARTITO DA BERGAMO IL “VIAGGIO IN ITALIA DEL PRESEPE NAPOLETANO” -