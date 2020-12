GFVip 5, Sonia Lorenzini rischia la squalifica: frasi offensive contro Adua Del Vesco (Di giovedì 24 dicembre 2020) I concorrenti di questo Grande Fratello Vip 5 hanno decisamente dei caratteri molto forti. Questa nuova edizione del reality è caratterizzata da scontri costanti. In queste ore Sonia Lorenzini e Adua Del Vesco hanno avuto una lite furiosa a causa delle nomination. La Lorenzini si è scagliata contro la nota attrice con un linguaggio davvero molto pesante e offensivo. Non sono mancate anche delle velate minacce. Sonia Lorenzini rischia la squalifica dal GFVip 5? Sicuramente, nel corso della prossima puntata che andrà in onda il 28 Dicembre 2020, Alfonso Signorini chiederà delle spiegazioni. Per ora il popolo del web chiede l’uscita immediata della concorrente dalla casa. Leggi anche –> “GF Vip” ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) I concorrenti di questo Grande Fratello Vip 5 hanno decisamente dei caratteri molto forti. Questa nuova edizione del reality è caratterizzata da scontri costanti. In queste oreDelhanno avuto una lite furiosa a causa delle nomination. Lasi è scagliatala nota attrice con un linguaggio davvero molto pesante e offensivo. Non sono mancate anche delle velate minacce.ladal5? Sicuramente, nel corso della prossima puntata che andrà in onda il 28 Dicembre 2020, Alfonso Signorini chiederà delle spiegazioni. Per ora il popolo del web chiede l’uscita immediata della concorrente dalla casa. Leggi anche –> “GF Vip” ...

trash_italiano : MUOIO SONIA PENSAVA CHE ALFONSO PARLASSE DELLA SUA STATUETTA MANCANTE #GFVIP - GrandeFratello : Miglior attrice protagonista di film mentali? Ma ovviamente Sonia! ?? #GFVIP - domeniconaso : Sonia e Samantha stanno addirittura dando la colpa a Maria Teresa per non aver parlato prima. che schifo. Ma non si… - marikaj28 : Allora ripetiamo insieme: se voi votate Samantha o Sonia per eliminare o una l'altra succede che poi si salvano ent… - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: CARLOTTA ?? E ?? STEFANIA ??CHE ?? DANNO ?? LA ?? BRUTTA ?? NOTIZIA ?? A ?? SONIA ?? QUEL ??VIDEO ?? È ?? DA ?? GUARDARE ?? IN ??LOOP ?? #… -