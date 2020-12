Dinamo Dresda | i tifosi acquistano 72 000 biglietti per sostenere il club

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Come riporta la Bild, la, squadra di terza divisione tedesca, ha reso noto di aver venduto più di 72.000per la partita di coppa in casa contro il Darmstadt, disputata martedì scorso. Nessuno di loro è entrato ovviamente allo stadio, visto le norme anti-Covid, ma è stato un gesto simbolico di grande importanza. Inon hanno voluto mancare l’occasione perfinanziariamente e simbolicamente la propria squadra visto il periodo di crisi per il Covid e la mancanza di introiti dovuti a sponsorizzazioni e appunto assenza di. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

