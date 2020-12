Covid, l'addio di Valerio Scanu al papà: 'La gratitudine di essere tuoi figli è molto più forte della morte e del dolore' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Con un lungo messaggio postato sui social, Valerio Scanu ha salutato suo padre Tonino, morto a 64 anni a causa del Covid. 'Babbo mio, la gratitudine di essere tuoi figli è molto più forte della morte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 dicembre 2020) Con un lungo messaggio postato sui social,ha salutato suo padre Tonino, morto a 64 anni a causa del. 'Babbo mio, ladipiù...

fanpage : Alle 13 le sirene delle ambulanze hanno suonato per rendere l'ultimo saluto a Filippo Fard ?? - Corriere : L’addio di Valerio Scanu al padre morto di Covid: «La gratitudine è più forte del dolore» - Mimosa23449636 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'addio di Valerio Scanu al papà: 'La gratitudine di essere tuoi figli è molto più forte della morte e del dolo… - infoitcultura : Scanu, l'addio al papà morto di Covid: «Ti vedevo come Highlander, questo dolore mi soffoca» - infoitcultura : Scanu, l'addio al papà morto di Covid: 'Ti vedevo come Highlander, ora il dolore mi soffoca' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid addio Covid. Addio a Massimo D'Argenio, ennesima vittima del Covid Ottopagine Choc a San Gavino Monreale, muore di Covid una 50enne: addio a Savina Loi

Lacrime a San Gavino Monreale, la città piange la scomparsa di una donna di 50 anni, Savina Loi, morta di Covid. Lascia marito e cinque figli. La notizia della scomparsa è stata data dal sindaco Carlo ...

Serie A, il 2020 dell’Inter: più alti che bassi, ma la Champions stona

La prima gara post-covid, però, è la semifinale di ritorno contro il Napoli ... Le merengues non sbagliano, i nerazzurri sì: zero a zero a San Siro contro lo Shakhtar ed addio Europa. Delusione e ...

Lacrime a San Gavino Monreale, la città piange la scomparsa di una donna di 50 anni, Savina Loi, morta di Covid. Lascia marito e cinque figli. La notizia della scomparsa è stata data dal sindaco Carlo ...La prima gara post-covid, però, è la semifinale di ritorno contro il Napoli ... Le merengues non sbagliano, i nerazzurri sì: zero a zero a San Siro contro lo Shakhtar ed addio Europa. Delusione e ...