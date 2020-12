Covid, i dati – 18.040 casi con 193.777 test. Il tasso di positività sale al 9,3%. In 24 ore ci sono stati 505 morti (Di giovedì 24 dicembre 2020) sono 18.040 i positivi al tampone per il Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 505. I tamponi effettuati sono stati 193.777. Ieri erano stati 175.364, circa 18 mila in meno. Il tasso di positività è del 9,3% (ieri 8,3%). Ieri i positivi erano stati 14.522, le vittime 553. In totale i morti da inizio epidemia sono 70.900. Gli attualmente positivi sono 593.632 (-5.184), i guariti e dimessi 1.344.785 (+22.718). Con i nuovi casi di oggi in Italia sono stati superati i due milioni di casi registrati da inizio epidemia. sono ora 2.009.317. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020)18.040 i positivi al tampone per il Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Le vittime505. I tamponi effettuati193.777. Ieri erano175.364, circa 18 mila in meno. Ildiè del 9,3% (ieri 8,3%). Ieri i positivi erano14.522, le vittime 553. In totale ida inizio epidemia70.900. Gli attualmente positivi593.632 (-5.184), i guariti e dimessi 1.344.785 (+22.718). Con i nuovidi oggi in Italiasuperati i due milioni diregistrati da inizio epidemia.ora 2.009.317. L'articolo ...

