Cosa succede nella testa di chi preferisce non fare il tampone e non sapere se ha il Covid? (Di giovedì 24 dicembre 2020) Traduzione di Milena Sanfilippo È molto probabile che nel corso del 2020 vi siate sottoposti al tampone nasofaringeo per effettuare l'esame diagnostico sul Covid-19. Secondo i Centers for Disease Control e Prevention (i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie della sanità americana), negli Stati Uniti sono stati eseguiti più di 217 milioni di test. Di recente, la richiesta di tamponi si è impennata così tanto che i laboratori e i centri di analisi hanno segnalato lunghe file e diversi ritardi. Al tempo stesso, tuttavia, sono in molti a rifiutarsi di fare il tampone per rintracciare l'eventuale presenza della malattia causata dal nuovo coronavirus, anche quando sanno di essere stati esposti al contagio. "La tendenza ad evitare il test sembra essere un fenomeno in crescita, almeno aneddoticamente", ...

“Molte delle persone che ignorano la necessità di fare il test sono dello stesso avviso anche sulla necessità di indossare la mascherina, in parte perché convinte che nessuno abbia il diritto di dire ...

