Ceferin e il razzismo: “Ci sono idioti che usano il calcio per la loro ideologia” (Di giovedì 24 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE - Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, nel corso del documentario 'Outraged' per la campagna di sensibilizzazione contro il razzismo si è così espresso Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 24 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE - Aleksander, presidente della UEFA, nel corso del documentario 'Outraged' per la campagna di sensibilizzazione contro ilsi è così espresso Pianeta Milan.

PianetaMilan : #Ceferin e il razzismo: 'Ci sono idioti che usano il calcio per la loro ideologia' - junews24com : Ceferin: «Il calcio è scuola di vita, dimostriamo che il razzismo è sbagliato» - TUTTOJUVE_COM : Ceferin: 'Il calcio è scuola di vita. Dobbiamo mostrare che il razzismo è sbagliato' - junews24com : Ceferin: «Il calcio è scuola di vita, dimostriamo che il razzismo è sbagliato» - - sportli26181512 : Uefa, Ceferin: 'Qualche idiota vuole usare il calcio per promuovere il razzismo. Non lo permetteremo': Il president… -