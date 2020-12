Catania | Tacopina pensa in grande | “Match dominato con il Catanzaro | ora un bomber!”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Joeparla già da patron del.In attesa di chiudere l'acquisto delle quote di maggioranza del club etneo - l'ipotesi più plausibile è gennaio 2021 -, l'imprenditore italo-americano ed ex presidente del Venezia, intervenuto ai microfoni de 'La Sicilia', ha detto la sua sul pareggio maturato ieri dalla formazione di mister Raffaele nella sfida contro il(1-1 il risultato finale), l'ultima di questo 2020.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Ilhasul piano del gioco, mi è piaciuto anche il carattere della squadra che ha saputo rimontare. Ho visto Welbeck giocare particolarmente bene ma abbiamo bisogno di unattaccante“.caption id="attachment 458951" align="alignnone" width="735" Joe/caption“Io ho già qualche contatto ...

