VIDEO Hellas Verona-Inter 1-2: highlights, gol e sintesi. Tutti i gol nella ripresa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, mercoledì 23 dicembre, ha visto proseguire il programma della quattordicesima giornata. Il match previsto alle ore 18.30 era quello tra Hellas Verona ed Inter: vittoria esterna dei nerazzurri per 1-2 con gol di Lautaro Martinez, Ilic e Skriniar, Tutti nella ripresa. highlights Hellas Verona-Inter 1-2 IL GOL DI LAUTARO Follow @cokgizliforvet for all goals pic.twitter.com/NyCazDEiYo — follow: @cokgizliforvet (@goalVIDEOss) December 23, 2020 IL PARI DI ILIC Follow @cokgizliforvet for all goals and positions pic.twitter.com/K9nIPA6LY2 — follow: @cokgizliforvet (@goalVIDEOss) December 23, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, mercoledì 23 dicembre, ha visto proseguire il programma della quattordicesima giornata. Il match previsto alle ore 18.30 era quello traed: vittoria esterna dei nerazzurri per 1-2 con gol di Lautaro Martinez, Ilic e Skriniar,1-2 IL GOL DI LAUTARO Follow @cokgizliforvet for all goals pic.twitter.com/NyCazDEiYo — follow: @cokgizliforvet (@goalss) December 23, 2020 IL PARI DI ILIC Follow @cokgizliforvet for all goals and positions pic.twitter.com/K9nIPA6LY2 — follow: @cokgizliforvet (@goalss) December 23, ...

L'Hellas però reagisce e al minuto 16' pareggia, con la clamorosa complicità di Handanovic. Traversone da destra, il portiere non trattiene e Ilic, entrato al posto di Salcedo, brucia Skriniar e ...

Gli highlights con le azioni salienti di Hellas Verona-Inter, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020-21. Tre punti pesanti per i nerazzurri di Antonio Conte che ...

